Vacances d’été 2025 : quatre sud-Coréens sur dix prévoient de partir

Photo : YONHAP News

Plus de quatre sud-Coréens sur dix prévoient de partir en vacances cet été. C'est ce que révèle les résultats d'une enquête menée par l’Institut des transports de Corée (KOTI) auprès de 9 560 personnes. Parmi elles, 78,8 % envisagent de rester en Corée du Sud. Il s’agit d’une hausse de 2,2 points par rapport à l’année dernière.La majorité des départs devrait avoir lieu en voiture entre le 26 juillet et le 1er août. Cette période a été choisie par près de 20 % des répondants. La semaine suivante, du 9 au 15 août, arrive en deuxième position. Côté durée, les séjours de trois jours sont les plus plébiscités, suivis par ceux de six jours ou plus, puis par ceux de quatre jours.Parmi les destinations nationales envisagées, la côte est arrivée en tête (24,9 %). Elle devance la côte sud (18,3 %), la côte ouest (11,4 %), la région métropolitaine de Séoul (11,3 %) et l’île de Jeju (9,1 %).Sur la base de ces prévisions, le ministère a décidé de désigner la période du 25 juillet au 10 août comme « une période spéciale de gestion des transports ». Un plan coordonné sera mis en œuvre en collaboration avec les agences concernées pour renforcer la fluidité du trafic, améliorer le confort des usagers et accroître la capacité du transport public.Le nombre de rotations des bus et trains augmentera respectivement de 13,1 et 9,9 % par rapport à la normale. Les panneaux d’affichage routiers signaleront les zones à risque d’accident, identifiées à l’aide d’un système d’intelligence artificielle.Des mesures spécifiques seront également prises pour faire face aux épisodes de pluies extrêmes. L’installation des équipements de contrôle d’accès et d’orientation en cas d’évacuation aux abords des passages souterrains est également prévue. Des caméras de vidéosurveillance mobiles seront également utilisées pour assurer la surveillance des zones à risque le long des voies ferrées.