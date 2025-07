Intempéries : Lee Jae Myung demande de désigner rapidement les zones sinistrées spéciales

Photo : YONHAP News

Lors du conseil des ministres hebdomadaire, le président de la République a demandé à ses ministres de ne pas ménager leurs efforts pour venir en aide aux régions touchées par les inondations. Lee Jae Myung leur a ainsi demandé de définir au plus vite les zones à désigner comme « sinistrées spéciales » mais également de soutenir les opérations de recherche des personnes disparues et de distribuer les dotations de l’Etat aux collectivités locales concernées par les crues.Le chef de l’Etat s’est dit préoccupé par la situation des sinistrés désemparés, rencontrés sur place, et a promis d’être plus attentif à la souffrance de chacun de ses concitoyens. Avant d’insister sur la nécessité de récompenser les fonctionnaires exemplaires dans la réaction aux catastrophes et de sanctionner ceux qui négligent ce devoir.Lee a par ailleurs exhorté son Premier ministre à conduire l’élaboration de nouvelles mesures visant à lutter contre les précipitations extrêmes, comme celles qui ont ravagé le sud et l’ouest du territoire la semaine dernière. Des mesures adaptées à chaque région ou à chaque type de catastrophes naturelles, en utilisant, si nécessaire, l’intelligence artificielle.