Un tiers des grandes entreprises est optimiste pour le second semestre

Photo : YONHAP News

Près d’un tiers des grandes entreprises sud-coréennes prévoit une amélioration de leurs conditions d’exploitation au second semestre 2025, par rapport au premier. C’est ce qui ressort d’une enquête publiée aujourd’hui par la Fédération des industries (FKI), réalisée par l’institut Mono Research auprès des 1 000 premières sociétés du pays en termes de chiffre d’affaires.Selon les résultats, plus de la moitié des compagnies interrogées estiment que la situation économique restera stable, 30,2 % tablent sur une amélioration, tandis que 16,5 % anticipent une dégradation. Celles-ci pointent avant tout la faiblesse persistante de la demande intérieure, accentuée par un climat des affaires peu favorable. Elles mentionnent également d’autres éléments d’inquiétude : le fléchissement de la demande extérieure, le ralentissement des ventes à l’international, la volatilité des échanges mondiaux, mais aussi la hausse des coûts et les perturbations des chaînes d’approvisionnement.Pour relancer l’activité, 20,1 % des acteurs économiques estiment qu’il est primordial de sécuriser ces dernières, notamment en facilitant l’accès aux matières premières. D’autres propositions s’imposent comme intensifier l’aide aux exportateurs, réduire les incertitudes commerciales, alléger les contraintes administratives, stimuler le marché intérieur et élargir les soutiens fiscaux et financiers.Concernant les orientations stratégiques à adopter pour consolider les bases de progression à moyen et long termes, la majorité privilégie l’identification de nouveaux moteurs de croissance et la modernisation de la structure industrielle. D’autres évoquent le renforcement de la stratégie commerciale à l’échelle mondiale, l’adaptation aux changements démographiques, ainsi que le développement régional et l’investissement dans les infrastructures.