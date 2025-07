Photo : YONHAP News

A l’occasion de sa 50e édition, le Festival international du film de Toronto (TIFF), qui se tiendra en septembre au Canada, a sélectionné deux longs-métrages sud-coréens dans sa programmation.« The Ugly », réalisé par Yeon Sang-ho, et « Project Y » de Lee Hwan, ont été retenus dans la section « Special Presentations ». Il s’agit d’une vitrine dédiée aux œuvres les plus attendues du cinéma international. Cette section avait déjà mis à l’honneur plusieurs films sud-coréens majeurs tels que « The Age of Shadows » et « The Handmaiden » en 2016, ou encore « Decision to Leave » en 2022.« The Ugly » retrace le parcours du fils d’un maître graveur non-voyant, qui tente de percer le mystère entourant la mort de sa mère. Il s’inspire d’un webtoon éponyme écrit et illustré en 2018 par le réalisateur lui-même.