Photo : YONHAP News

Alerte canicule en Corée du Sud. Après la semaine de fortes pluies, place à la semaine de forte chaleur. Ce mercredi, le thermomètre augmente encore. Ce matin, il fait 26°C à Séoul, Daejeon, Jeonju et Daegu, 25°C à Gwangju, 28°Cà Busan ainsi que 29°C à Gangneung. Cet après-midi, il est attendu 33°C dans la capitale et à Gangneung, 35°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju, 32°C à Busan ainsi que 36°C à Daegu.Concernant le ciel, les nuages de pluie continuent de s’évacuer par l’est du pays et aucune goutte ne devrait tomber aujourd'hui. Le soleil brillera bien haut au-dessus de toutes les régions.