Intempéries : six localités désignées zones sinistrées spéciales

Photo : YONHAP News

Après les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la Corée du 16 au 20 juillet, le gouvernement a désigné, mardi, six villes ou comtés comme « zones sinistrées spéciales » : Gapyeong dans le Gyeonggi, Seosan et Yesan dans le Chungcheong du Sud, Damyang dans le Jeolla du Sud ainsi que Sancheong et Hapcheon, dans le Gyeongsang du Sud.Le siège central de gestion des catastrophes et de la sécurité (CDSCHQ) a annoncé avoir procédé à cette désignation sur la base des résultats des inspections menées dans les régions gravement touchées par les intempéries, après l’approbation du président de la République Lee Jae Myung. Il a également précisé qu’à travers cette mesure, l’exécutif entendait agir de manière proactive afin de réparer rapidement les dégâts.Les collectivités locales concernées recevront une aide gouvernementale supplémentaire pour financer les coûts de rétablissement. Leurs habitants bénéficieront de reports ou d’exonérations fiscales, en plus de l’aide financière versée à tous les sinistrés.Le CDSCHQ a ajouté que les enquêtes de terrain se poursuivraient en vue de désigner éventuellement d’autres régions comme zones sinistrées spéciales, si elles remplissent les critères requis.