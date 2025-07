Parlement : la motion de nomination du président de la Cour constitutionnelle devrait être traitée

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale tient cet après-midi une séance plénière. A l'ordre du jour figurent plusieurs textes législatifs sur lesquels le pouvoir et l'opposition se sont accordés, ainsi que la motion de nomination du nouveau président de la Cour constitutionnelle.Deux propositions de loi liées à l’agriculture doivent être soumises au vote : l’une portant sur la prévention et la gestion des catastrophes agricoles et halieutiques, et l’autre sur la protection contre ce type de désastres. Ces deux textes font partie des quatre lois agricoles sur lesquelles l’ancien président Yoon Suk Yeol avait opposé son veto. Ils ont de nouveau été adoptés, le 14 juillet, par consensus entre les deux camps rivaux au sein de la commission de l’agriculture, avant d’être approuvés mardi par la commission de la législation et des affaires juridiques.D’autres textes de loi visant notamment à modifier le statut des livres d’intelligence artificielle (IA) utilisés dans les établissements scolaires, en les faisant passer de « manuels » à « supports pédagogiques », ou à rendre obligatoire le soutien financier de l’Etat à l’émission de bons d’achat locaux, doivent également être soumis au vote.En outre, la motion de nomination de Kim Sang-hwan au poste de président de la Cour constitutionnelle devrait être traitée par les députés. Le rapport de son audition a été adopté hier par la commission compétente. Le candidat a terminé son mandat de juge à la Cour suprême en décembre dernier.