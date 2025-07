Lee Jae Myung et l'émir Tamim souhaitent renforcer la coopération bilatérale

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s'est entretenu pour la première fois avec l'émir du Qatar. Selon un communiqué publié hier par le Bureau présidentiel, au cours de leur échange téléphonique, Lee Jae Myung a remercié Tamim ben Hamad Al Thani qui s'était félicité de son élection lors de la récente présidentielle. Avant de saluer ses efforts pour la prospérité de son pays et au développement des relations Séoul-Doha.Les deux dirigeants sont convenus de se rencontrer pour discuter des moyens permettant de relever d'un cran la collaboration bilatérale. Ils se sont engagés à l’élargir dans plusieurs domaines, dont l'énergie, les infrastructures, les investissements, la défense, les industries de pointe comme l'IA ainsi que le sport.Enfin, le chef de l’Etat sud-coréen a souhaité la plus grande participation des entreprises du pays du Matin clair au progrès du Qatar, avant de demander l'attention et le soutien de son interlocuteur dans cet objectif.