La Mostra de Venise : « No Other Choice » de Park Chan-wook en compétition

Photo : YONHAP News

« No Other Choice », le dernier long-métrage de Park Chan-wook, a été invité à La Mostra de Venise. Sa 82e édition ouvrira ses portes le 27 août.Le réalisateur sud-coréen y a déjà été invité en 2005 avec « Lady Vengeance », mais c’est la première fois depuis 2012 qu'un film sud-coréen est en compétition. Cette année-là, « Pieta » de Kim Ki-duk avait remporté le Lion d'or du meilleur film.« No Other Choice » est l'adaptation de « Le Couperet », un roman américain, signé Donald Westlake. Il raconte l'histoire d'un ancien employé de bureau qui cherche à tout prix un nouvel emploi pour protéger sa femme et ses deux enfants. Le rôle principal est joué par Lee Byung-hun et Son Ye-jin incarne son épouse.« Bugonia », réalisé par Yórgos Lánthimos est lui aussi en compétition. Il s'agit d'un remake du film sud-coréen « Save the Green Planet! » de Jang Joon-hwan, sorti en 2003.