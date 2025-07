Droits de douane réciproques : Séoul n’y échappera pas, selon un ancien haut responsable de l’administration Trump

Photo : YONHAP News

Séoul aura du mal à faire baisser les droits de douane imposés par l’administration Trump sur l’acier, l'automobile et d’autres produits, même en s’engageant à investir massivement aux Etats-Unis. C’est ce qu’estime un ancien responsable de la politique commerciale américaine lors du premier mandat du milliardaire.Stephen Vaughn, a tenu ces propos lors d'une rencontre avec des journalistes sud-coréens, mardi à Washington, affirmant que ceux qui croyaient pouvoir éviter ces tarifs finiraient par être déçus. Il a rappelé que la Corée du Sud était l’un des principaux pays exportateurs de véhicules et d’acier, contrairement au Royaume-Uni qui a obtenu une baisse des tarifs douaniers sur ses exportations d’automobiles ainsi qu’une annulation sur l’acier.L'ex-représentant intérimaire au commerce américain (USTR) a également fait remarquer que Séoul cherchait à faire de son engagement en matière d’investissements un levier dans ses négociations tarifaires. Il a poursuivi en affirmant qu’il s’agissait d’une mesure « dans son propre intérêt » et « non d’une concession ». Selon lui, cet argument est peu convaincant pour Washington, dans la mesure où cela ne lui est pas profitable et ne contribue pas au rééquilibrage commercial souhaité.Vaughn a ensuite souligné que le pays de l’Oncle Sam s’était essayé au libre-échange pendant longtemps, mais qu’il se retrouve aujourd’hui confronté à l’augmentation du déficit commercial, à la baisse des emplois et à l’affaiblissement du secteur manufacturier. Une situation qui, selon lui, a poussé les Américains à choisir Donald Trump lors des dernières élections présidentielles, exprimant ainsi leur rejet de ce principe.Enfin, l’ancien haut responsable a invité les partenaires commerciaux excédentaires de son pays à prendre conscience de ce changement ainsi que de l’impossibilité, désormais, de continuer à laisser Washington assumer seul ses déficits commerciaux.