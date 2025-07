WSJ : les hackers nord-coréens adorent « Moi, moche et méchant »

Photo : YONHAP News

Alors que les cyber-agents du régime de Kim Jong-un continuent de s'infiltrer dans des entreprises américaines en tant que travailleurs à distance, un grand nombre d’entre eux utilisent des personnages du film d'animation « Moi, moche et méchant » pour leurs profils sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a fait savoir hier le Wall Street Journal.Ce célèbre long-métrage franco-américain met en scène le méchant Gru et ses sbires, les Minions, qui ressemblent à des pilules jaunes. Le quotidien américain a ainsi reporté que l’affection des nord-Coréens pour lui est une plaisanterie embarrassante mais récurrente parmi les chercheurs en sécurité qui les traquent.Les enquêteurs ont d'abord soupçonné un agent nord-coréen présumé d’avoir utilisé le mot « Gru » dans son nom de compte. Un mot indiquant, pour eux, le Service général de reconnaissance russe (GRU). Lors de son entretien d'embauche dans une entreprise informatique américaine, il avait déclaré aimer le film d'animation. « Gru » en désignait le personnage et non l'agence de renseignement. Bien que licencié un mois plus tard, il a réussi à voler 62 millions de dollars deux ans après.Selon le secteur de la sécurité informatique américain, les hackers du royaume ermite volent les données personnelles des Américains pour obtenir un travail à distance aux Etats-Unis. Leur nombre pourrait atteindre plusieurs milliers, selon le WSJ. Ils auraient également implanté des logiciels malveillants pour voler des informations et des crypto-monnaies.D'après un rapport publié l'an dernier par un groupe d'experts des Nations unies, les sommes rapportées à Pyongyang s'élèveraient entre 250 et 600 millions de dollars par an.