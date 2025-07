Festival d’Avignon 2026 : la langue coréenne mise à l’honneur

Le Festival d'Avignon a choisi le coréen comme langue invitée en 2026. Cette nouvelle a été annoncée mardi par le Service coréen de gestion des arts (KAMS), qui a signé une convention de partenariat pour soutenir la programmation qui y est dédiée.Le festival international de théâtre, de danse et de musique, qui a désormais élargi son champ à la littérature, aux beaux-arts et aux arts visuels, se tient tous les juillet à Avignon, dans le sud de la France. Chaque édition, il met à l'honneur une langue afin de mettre en lumière les arts et la culture qui y sont liés.Selon le KAMS, ce choix est d’autant plus significatif qu’il s’agit de la première fois qu’une langue asiatique, qui plus est parlée dans un seul pays, est conviée. Il a également souligné que cela témoigne du rayonnement des arts vivants coréens sur la scène internationale.Le Service de gestion des arts a par ailleurs annoncé que plusieurs œuvres coréennes avaient été invitées pour le programme du IN l’an prochain. Cette section regroupe des créations sélectionnées rigoureusement par les organisateurs, tandis que le OFF est ouvert à toute compagnie souhaitant y participer. Le pays du Matin clair sera ainsi présent dans le programme officiel pour la première fois depuis 1998 où il avait été invité dans le cadre du projet « Désir d’Asie ».