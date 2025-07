BAD : révision à la baisse la croissance sud-coréenne

Photo : KBS News

La Banque asiatique de développement (BAD) a estimé que la croissance sud-coréenne serait de 0,8 % cette année. Un chiffre divisé par deux par rapport à celui proposé il y a trois mois. Ce pessimisme a été expliqué par le ralentissement des exportations ainsi que la mauvaise santé des secteurs de la construction et de l’immobilier.L’institution a néanmoins mentionné une possible relance de la demande intérieure au deuxième semestre 2025, grâce à la dissipation des incertitudes politiques et des mesures budgétaires expansionnistes. Avant d'ajouter que les exportations pourraient encore baisser en raison des droits de douane américains et des incertitudes qui planent sur le commerce extérieur. Ces deux risques pourraient jouer, selon la banque, sur la croissance 2026. En effet, elle a abaissé son estimation de 0,3 point par rapport à avril pour donner 1,6 %.Les prévisions pour Singapour et la Thaïlande ont également été diminuées de 1 point. Quant à la croissance de l'Asie-Pacifique en général, elle a été revue à la baisse de 0,2 point à 4,7 %. La BAD évoque la hausse des tarifs douaniers de Washington d'une part, la crise du transport maritime et la flambée du cours pétrolier que pourraient provoquer les conflits au Moyen-Orient, d'autre part, pour justifier son nouveau pronostic.L'inflation sud-coréenne a été estimée à 1,9 % non seulement pour cette année, mais également pour 2026.