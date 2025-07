Neuf sud-Coréens sur dix vivent sur 16 % du territoire national

Photo : KBS News

En 2024, 92 % de la population sud-coréenne habitait dans les zones urbaines qui ne représentaient que 16 % du territoire national. Ce ratio reste au-dessus des 90 % depuis 2005.A en croire le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports ainsi que la Société coréenne d'informations foncière et géospatiale (LX), les zones urbaines s'étendaient sur 17 639 km², sur les 106 567 km² de superficie totale de la Corée du Sud. Dans cet espace vivaient un peu plus de 47 millions de personnes.Les espaces verts occupaient 71,2 % des zones urbaines. L'habitation, l'industrie et le commerce représentaient respectivement 15,8, 7,2, et 2 %. Dans les zones non-urbaines, c'est l'agriculture qui se plaçait en tête avec 55,6 %.Par ailleurs, l’année dernière, le nombre de permis d'exploitation de terrain a atteint 186 080, soit une baisse de 9,4 % sur un an. Parmi eux, un peu moins de la moitié a été attribué à la construction des bâtiments, suivie de la modification de l'occupation du terrain avec 27,4 %. Le Gyeonggi est la région en ayant le plus délivré (22,6 %). Créée pour empêcher un développement sauvage, cette autorisation est délivrée par les collectivités locales. Le pic a été atteint entre 2016 et 2018 avec plus de 300 000, avant de diminuer.