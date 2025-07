Les équipes des procureurs spéciaux partageront les éléments obtenus lors de leurs enquêtes respectives

Photo : YONHAP News

L'équipe spéciale en charge de l’enquête sur la mort du caporal Chae du Corps des marines a décidé de partager les preuves saisies lors de ses perquisitions avec les deux autres équipes spéciales en activité. Il s’agit des objets et documents collectés lors des descentes effectuées aux domiciles de l’ancien directeur du Service national du renseignement (NIS), Cho Tae-yong, et de l’ex-PDG de Black Pearl Investment, Lee Jong-ho.Choung Min-young, procureur adjoint de l’équipe dirigée par le procureur spécial Lee Myeong-hyeon, a annoncé cette décision lors d’un point presse mardi. Il a souligné que certains suspects étaient visés aussi bien par son équipe que par les deux autres, qui examinent respectivement les allégations d’insurrection portées contre l’ancien président Yoon Suk Yeol et les diverses accusations pesant sur son épouse, Kim Keon-hee. Avant de préciser que les trois équipes avaient convenu de coordonner leurs procédures afin d’éviter les chevauchements, notamment lors des perquisitions.Les enquêteurs en charge de l’affaire Chae ont procédé à des fouilles aux domiciles de Cho Tae-yong et de Lee Jong-ho les 10 et 11 juillet. Tous deux sont soupçonnés d’avoir été impliqués dans l’ingérence présumée de l’ex-chef de l’Etat dans l’enquête militaire sur la mort du caporal.Par la suite, les enquêteurs en charge des affaires visant le couple Yoon ont mené à leur tour des perquisitions aux domiciles de Cho et de Lee, respectivement les 16 et 19 juillet. Le premier est notamment soupçonné d’avoir participé à la suppression de données issues de téléphones cryptés après l’instauration de la loi martiale, tandis que le second est considéré comme un acteur clé dans l’affaire de manipulation boursière impliquant l’ex-Première dame. Ces opérations ont donné peu de résultats, les principaux éléments de preuve ayant déjà été saisis par l’équipe chargée de l’enquête sur la mort du soldat.