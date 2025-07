Apec J-100 : la Corée du Sud s'affaire pour accueillir les dirigeants étrangers

Photo : YONHAP News

A J-100 du sommet du Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec), prévu à Gyeongju, la Corée du Sud s'affaire pour le préparer. Cet événement d'envergure sera une opportunité pour le président de la République de remplir le vide diplomatique créé par l'éphémère loi martiale proclamée par son prédécesseur et de positionner Séoul en tant que leader dans l'agenda international.La semaine dernière, le chef de l’Etat a envoyé une lettre d'invitation aux dirigeants des vingt pays membres, dont les Etats-Unis, la Chine, le Japon, le Canada et le Vietnam. Pour l'instant, la présence de Xi Jinping est probable alors que celle de Donald Trump l'est moins, mais avec une possibilité non négligeable. Si les deux hommes se déplacent, Lee Jae Myung pourra avoir l'occasion de déployer une diplomatie pragmatique qu'il professait durant sa campagne électorale.Avec Trump, Lee pourrait échanger sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale. Mais cette rencontre pourrait également être une dure épreuve pour lui, face à la politique tarifaire agressive du locataire de la Maison Blanche et au conflit commercial sino-américain.L'Apec 2025 a comme mots-clés connectivité, innovation et prospérité. Ils ont été choisis dans l’optique de renforcer les échanges physiques, institutionnels et de personnes en Asie-Pacifique, de chercher ensemble des innovations permettant de réduire l'écart numérique régional et de réaliser la prospérité commune.En marge, les entreprises et les ONG se rassembleront également. En plus des 4 000 représentants gouvernementaux, l’ancienne capitale dy royaume de Silla attend donc environ 20 ou 30 000 participants.Par ailleurs, G-Dragon, chanteur sud-coréen mondialement connu, a été nommé au poste d'ambassadeur. Selon les organisateurs, il ne cesse d'innover, en diffusant, par exemple, sa musique dans l'espace.