Photo : YONHAP News

A la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la Corée du Sud, la mort d’1,78 million d’animaux d’élevage a été recensée jusqu'à hier, dont 1 480 000 poulets, 151 000 canards et 775 porcs.Selon le ministère de l'Agriculture, 5,5 hectares d'étables ont été détruits et 29 111 hectares de cultures agricoles ont été inondés, soit l'équivalent d'environ 40 000 terrains de football. La riziculture a été le plus impacté avec 25 167 hectares.Par région, c'est le Chungcheong du Sud qui a enregistré le plus de pertes avec 16 710 hectares inondés. Dans le Jeolla du Sud et le Gyeongsang du Sud, respectivement 7 757 hectares et 3 804 hectares ont été submergés.