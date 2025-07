Intempéries : Washington et Pékin envoient des messages de condoléances

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis et la Chine ont envoyé des messages de consolation à la Corée du Sud, sévèrement touchée par les intempéries.L'ambassade américaine à Séoul a posté hier, sur son réseau social, des messages de condoléance au peuple sud-coréen qui souffre des pertes humaines et matérielles, provoquées par les pluies torrentielles et les glissements de terrain. Avant de souhaiter qu'un rétablissement rapide soit réalisé pour garantir une vie stable des citoyens.De son côté, l'ambassadeur chinois a présenté les condoléances aux familles des victimes et un message de soutien aux blessés. Avant de rendre hommage à tous ceux qui participent avec dévouement aux opérations de sauvetage et de rétablissement des sites sinistrés. Dai Bing s'est également dit convaincu que les efforts déployés par la société et le gouvernement coréens permettront aux habitants des zones touchées de retrouver une vie normale ainsi que leurs activités économiques dans les plus brefs délais.