Kang Sun-woo renonce au poste de ministre de l'Egalité des genres et de la Famille

Photo : YONHAP News

Kang Sun-woo a fini par renoncer au poste de ministre de l’Egalité des genres et de la Famille. L’élue du Minjoo, la formation présidentielle, a fait part de cette décision cet après-midi sur les réseaux sociaux, en présentant ses excuses auprès des personnes blessées par ses actions. Avant d’ajouter qu’elle avait voulu faire de son mieux pour le ministère malgré ses fautes, mais acceptait avec toute humilité « le grand coup de fouet » de ses concitoyens.Kang s'est également dite navrée d'avoir causé tous ces soucis auprès du président de la République Lee Jae Myung qui l’avait choisie et de la formation de centre-gauche.Pour rappel, la députée était sous le feu des critiques pour des soupçons de harcèlement et d'abus de pouvoir à l’égard de ses assistants. De nombreuses associations civiles et des partis politiques progressistes se sont eux aussi opposés à sa nomination.Le Bureau présidentiel a annoncé qu'il allait désormais chercher un candidat qui répondra aux attentes des citoyens.