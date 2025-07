Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens continuent de suffoquer et ne peuvent pas profiter de la nuit pour souffler. En effet, le thermomètre ne descend pas sous les 25°C une fois le soleil couché. Une situation qui devrait se poursuivre pendant plusieurs jours encore.Ce mercredi matin, il fait 26°C à Séoul, Gwangju, Daegu et Busan, 25°C à Daejeon, 27°C à Jeonju ainsi que 30°C à Gangneung. Cet après-midi, il est attendu 36°C dans la capitale, à Jeonju, Gwangju et Daegu, 35°C à Gangneung et Daejeon ainsi que 33°C à Busan.Du côté du ciel, il sera dégagé toute la journée pour l’ensemble du pays.