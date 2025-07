Lee Jae Myung s’entretient avec les dirigeants suédois et kazakh

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu, mercredi, avec le Premier ministre suédois et le président kazakh par téléphone. C’est ce qu’a annoncé le Bureau présidentiel dans un briefing écrit.Lors de ce premier échange, Ulf Kristersson l'a félicité pour son investiture, exprimant l’espoir d’une reprise des échanges bilatéraux de haut niveau et d’une communication étroite. En retour, Lee Jae Myung l’a remercié et a proposé de renforcer davantage leurs relations amicales et de coopération. Les deux dirigeants sont convenus de poursuivre leur collaboration pour la paix dans la péninsule coréenne et d’envisager une rencontre dans un avenir proche. Avant de consentir à promouvoir la coopération dans divers domaines tels que l’économie, la sécurité et la culture.A Kassym-Jomart Tokaïev, avec qui il échangeait également pour la première fois, le chef de l’Etat sud-coréen a exprimé sa gratitude pour le message de félicitations qu’il avait reçu à l’occasion de son élection. Avant d’affirmer sa volonté de renforcer la coopération bilatérale, sur la base de leur partenariat stratégique établi en 2009. Les deux hommes se sont accordés pour élargir leur coopération dans les infrastructures et les minéraux critiques. Enfin, Lee a sollicité l’attention et le soutien de son interlocuteur en faveur de l’implantation des entreprises sud-coréennes au Kazakhstan.