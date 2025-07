Itaewon : un événement commémoratif se tient mille jours après la tragédie

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, mille jours après la bousculade mortelle d'Itaewon du 29 octobre 2022, un événement commémoratif en hommage aux victimes est prévu à 19 h dans la cathédrale de Myeongdong à Séoul.Intitulée « Mille jours de nostalgie, mille promesses », cette cérémonie sera organisée par l’Association des familles de victimes de la tragédie d’Itaewon et le Comité citoyen pour les mesures. A cette occasion, les familles liront des lettres exprimant leur souvenir et leur affection pour les disparus. Des prises de parole de citoyens ainsi que des représentations d’artistes sont également prévues.Des colliers confectionnés avec des étoiles et des rubans violets par les proches des défunts seront distribués aux participants.