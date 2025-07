Droits de douane américains : le ministre sud-coréen du Commerce est à Washington

Photo : YONHAP News

A une semaine de l’entrée en vigueur des droits de douane de 25 % voulus par l’administration Trump, le gouvernement de Lee Jae Myung déploie ses derniers efforts pour négocier un accord commercial avec elle. Pour ce faire, certains de ses hauts fonctionnaires concernés se sont rendus à Washington. Parmi eux, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie.Kim Jung-kwan est arrivé hier. Interrogé à l’aéroport par des journalistes sur le compromis trouvé le même jour entre le Japon et les Etats-Unis, il a répondu qu’il allait examiner de près sa teneur pour éventuellement s’en servir comme référence ou pour le comparer avec celui en cours de discussion pour la Corée du Sud.Au cours de son déplacement qui doit durer quatre jours, Kim s’entretiendra successivement avec plusieurs hauts responsables américains, dont le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, et celui à l’Energie, Chris Wright. Leurs échanges porteront notamment sur les moyens de faire avancer les négociations commerciales bilatérales en se basant sur « le partenariat pour la renaissance de l'industrie manufacturière », proposé par Séoul. La coopération dans les domaines des industries stratégiques, comme la construction navale, les semi-conducteurs et les batteries, sera également évoquée.