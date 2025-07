PIB : progression de 0,6 % au deuxième trimestre

Photo : YONHAP News

Au second semestre 2025, le produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud a progressé de 0,6 % par rapport au trimestre précédent et de 0,5 % en glissement annuel. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Banque de Corée (BOK) dans une première estimation.La consommation des ménages a retrouvé un peu d'allant (+0,5 %), dopé par le rebond des automobiles et des loisirs. Même constat pour celle du secteur public (+1,2 %) sous l’effet de l’augmentation des dépenses de l’assurance maladie. A l'inverse, les investissements dans la construction et dans les biens d’équipement ont chacun reculé de 1,5 %.En ce qui concerne les échanges commerciaux, les exportations ont grimpé de 4,2 % et les importations de 3,8 %.Egalement au second semestre, le revenu national brut (RNB) a augmenté de 1,3 % par rapport au précédent, favorisé par l'amélioration des termes de l'échange.