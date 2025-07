SK hynix : résultats record au deuxième trimestre

Photo : YONHAP News

Au deuxième trimestre 2025, SK hynix a enregistré des résultats trimestriels historiques, grâce à l’augmentation des ventes de mémoires à large bande passante (HBM).Selon l’entreprise ce matin, elle a réalisé un bénéfice d’exploitation de 5,69 milliards d’euros. Il s’agit d’une hausse de 68,5 % par rapport à la même période l’an dernier. Son chiffre d’affaires a atteint 13,74 milliards d’euros (+35,4 %) et son bénéfice net s’est élevé à 4,32 milliards (+69,8 %). Ces chiffres dépassent les précédents records établis au quatrième trimestre 2024. La marge d’exploitation s’est élevée à 41 %, après avoir atteint 42 % au premier trimestre.SK hynix a indiqué que la demande en mémoires destinées à l’intelligence artificielle a progressé, ce qui a entraîné une hausse plus importante que prévu des quantités mises sur le marché de DRAM et de flash NAND. En particulier, les ventes de HBM3E à 12 couches se sont nettement accélérées.Le géant sud-coréen prévoit que la demande en mémoire devrait se maintenir au second semestre, soutenue par l’augmentation des achats de ses clients et leurs projets de lancement de nouveaux produits. Dans cette perspective, il envisage de doubler ses ventes de HBM par rapport à l’année dernière, en s’appuyant sur les performances et la capacité de production du HBM3E.