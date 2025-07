Une barge dédiée à la fouille des vestiges sous-marins entre en service

Photo : YONHAP News

L’Administration de l’héritage culturel de Corée et l’Institut national du patrimoine maritime ont annoncé aujourd’hui l’organisation d’une cérémonie de mise en service de « Badanuri » à Mokpo, dans le Jeolla du Sud. Il s’agit d’une barge spécialement conçue pour la fouille sous-marine de vestiges submergés.Ce navire de 97 tonnes mesure 19,2 mètres de long, 18 mètres de large ainsi que 2,3 mètres de haut. Il est équipé d’une salle de contrôle, d’une salle de compression d’air, d’un ascenseur pour plongeurs ainsi que d’autres installations et peut accueillir jusqu’à dix chercheurs.Grâce aux jambes fixes installées à ses quatre coins et à un système hydraulique, le bateau est peu affecté par les vagues. En particulier, l’ascenseur pour plongeurs est conçu afin de minimiser l’impact des courants et de leur permettre de monter et de descendre en toute sécurité.A partir du second semestre, « Badanuri » sera déployée pour mener des fouilles sous-marines sur plusieurs sites à travers le pays, notamment dans les zones de signalement de patrimoine submergé.