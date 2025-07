Consultations commerciales : annulation des négociations « 2+2 »

Photo : EPA / Yonhap News

Prévues demain à Washington, les discussions commerciales « 2+2 » entre la Corée du Sud et les Etats-Unis ont soudainement été annulées. Le vice-Premier ministre à l’Economie, Koo Yun-cheol, et le ministre délégué au Commerce, Yeo Han-koo, devaient rencontrer le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, et le représentant au Commerce (USTR), Jamieson Greer.Selon les explications du ministère sud-coréen de l’Economie, les pourparlers n’auront pas lieu en raison d’un agenda urgent de Bessent. Les Etats-Unis ont toutefois proposé de les tenir dans les meilleurs délais, à une date à déterminer conjointement.En revanche, les négociations bilatérales entre d’autres hauts responsables du gouvernement de Séoul, actuellement dans la capitale américaine, et de l’administration Trump se poursuivent comme prévu.