Un jeune sur deux ne cherche plus d’emploi

Photo : KBS News

Plus de la moitié des jeunes sud-Coréens ne travaillent pas et ne sont pas en recherche d’emploi. Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), en mai dernier, le taux d’activité économique des 15 à 29 ans s'élevait à 49,5 %, en baisse de 0,8 point en glissement annuel. Ce chiffre recule pour la troisième année consécutive, après avoir atteint 51,5 % en 2022. Beaucoup de jeunes peinent à trouver un emploi qui leur convient et finissent par renoncer à chercher.Autre signe inquiétant : les périodes d’inactivité s’allongent. Parmi les jeunes diplômés, 18,9 % n’avaient toujours pas trouvé de travail trois ans après la fin de leurs études, un record depuis les débuts des statistiques en 2008. A noter également que les étudiants mettent plus de temps pour décrocher leur diplôme, avec quatre ans et quatre mois en moyenne, du jamais-vu.Dans ce contexte, le taux d’emploi des jeunes continue de baisser. Il s'est établi à 45,6 % le mois dernier, en recul pour depuis 14 mois. Il s'agit d'un niveau comparable à celui observé pendant la pandémie de COVID-19. Enfin, parmi ceux qui se préparent à des concours, seuls 18,2 % visaient la fonction publique, un chiffre en baisse de 5 points sur un an.