Vague de chaleur : le pic attendu ce week-end

La canicule s'abat sur la Corée du Sud depuis trois jours. Des alertes à la chaleur ont été élargies à presque tout le pays, à l’exception de quelques zones montagneuses de la province de Gangwon et de l'île de Jeju, ainsi que certaines îles. Dans la majorité du territoire, y compris Séoul, l’alerte est passée à un niveau de vigilance renforcé.Aujourd'hui, le mercure atteindra 36°C dans la capitale, Gwangju et Daegu, et avoisinera les 35 °C dans la plupart des régions. Avec une forte humidité, la température ressentie pourrait être supérieure de 1 ou 2 degrés.Le pic de chaleur est attendu ce week-end. Le typhon Francisco, actuellement situé au sud d’Okinawa au Japon, remonte vers le nord, entraînant des vents chauds et humides en direction de la péninsule coréenne. Les températures pourraient grimper jusqu’à 38°C dans la zone métropolitaine samedi.