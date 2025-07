Photo : YONHAP News

Face à la canicule, la ville de Séoul a renforcé le dispositif de son centre de gestion. Ce dernier assure la surveillance des conditions météorologiques, le suivi des dommages signalés, ainsi que la protection des populations et installations vulnérables.Ses 25 arrondissements ont eux aussi activé leurs propres cellules de crise, et ont stocké du matériel de secours, tout en travaillant en coordination avec la municipalité.Séoul informe les citoyens des consignes de prévention via les réseaux sociaux. Les habitants peuvent également consulter le site « Seoul Safety Nuri » pour suivre en temps réel les alertes météo et se renseigner sur les abris de chaleur mis à disposition.