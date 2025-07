Données personnelles : le gouvernement appelle les « super apps » à renforcer leurs contrôles

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a préconisé une gestion plus sûre et transparente des données personnelles aux grandes plateformes en ligne. La Commission de protection des informations personnelles (PIPC) a présenté aujourd'hui au complexe gouvernemental de Séoul, les résultats d’une inspection préventive menée auprès de cinq « super apps » : KakaoTalk, Naver, Coupang, Baemin et Daangn Market.Le terme « super app » désigne des plateformes qui proposent plusieurs services comme la recherche, le shopping et le paiement. Bien que pratiques, elles soulèvent des inquiétudes quant à l’usage des données accumulées, notamment pour l’entraînement de l’IA ou en cas de partage entre plusieurs services.Pour répondre à ces préoccupations, la PIPC a recommandé de renforcer le contrôle interne par les délégués à la protection des données, et de limiter les pratiques excessives de collecte ou de demande de consentement aux données personnelles. Elle demande également de conserver, pendant deux ans, les historiques d’accès aux entrepôts de données, considérés, selon elle, comme un système de traitement d’informations personnelles.Enfin, la Commission a expliqué que ces recommandations sont non contraignantes juridiquement, mais les entreprises concernées ont partagé la nécessité d’améliorer leur pratique.