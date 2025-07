Météo : la température grimpe

Photo : YONHAP News

La vague de chaleur continue de s’abattre sur la Corée du Sud. Ce vendredi, le mercure continue de grimper et le pic de la canicule devrait être atteint ce week-end. Ce matin, il fait 26°C à Séoul et Daegu, 27°C à Daejeon, Jeonu et sur l’île de Jeju, 25°C à Gwangju ainsi que 28°C à Busan et Gangneung. Cet après-midi, il est attendu 37°C dans la capitale, Daejeon et Jeonju, 36°C à Gwangju, 35°C à Daegu et Gangneung, ainsi que 32°C à Busan et Jeju.Du côté du ciel, aucun nuage à l’horizon et un soleil chaud et brûlant sur l’ensemble des régions.Ce week-end, il continuera de faire très chaud. Samedi est annoncé comme la journée la plus chaude de l’année avec jusqu’à 38°C prévus à Séoul.