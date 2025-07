Lee Jae Myung s’entretient avec les dirigeants allemand et ouzbek

Photo : YONHAP News

Le président de la République Lee Jae Myung s’est entretenu, jeudi par téléphone, avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev. Cette information a été communiquée dans un briefing écrit du Bureau présidentiel.A l’occasion de son premier échange avec Merz, Lee a exprimé sa gratitude pour les félicitations que ce dernier lui avait adressées à l’occasion de sa prise de fonction. Les deux dirigeants ont salué la poursuite de la coopération économique bilatérale malgré les incertitudes de l’économie mondiale. Avant de convenir de l’élargir à d’autres domaines à l’avenir. Ils ont également exprimé le souhait de se rencontrer dès que possible à diverses occasions.D’autre part, également pour leur première discussion, le chef de l’Etat sud-coréen et son homologue ouzbek ont consenti à coopérer étroitement afin de faire progresser leur partenariat stratégique spécial. Ils ont hautement apprécié leur coopération bilatérale, notamment dans les transports et les infrastructures. Avant de s’accorder sur la nécessité de renforcer davantage une collaboration mutuellement bénéfique. Lee Jae Myung a également demandé l’attention et le soutien de son interlocuteur concernant les difficultés rencontrées par les entreprises sud-coréennes en Ouzbékistan.