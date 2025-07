Séoul-Tokyo : les ministres des Affaires étrangères s’entretiennent par téléphone

Photo : YONHAP News

Le nouveau ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu par téléphone, jeudi après-midi, avec son homologue japonais. Lors de ce premier échange, Cho Hyun a souligné que la coopération bilatérale et celle trilatérale avec Washington constituent un pilier central de la diplomatie pragmatique de Séoul. Il a proposé à son interlocuteur de travailler conjointement pour établir des relations plus solides et tournées vers l’avenir. De son côté, Takeshi Iwaya a également exprimé son souhait d’intensifier la collaboration, à l’occasion du 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays.Les deux hommes se sont également accordés pour renforcer la diplomatie de la navette entre leurs dirigeants et maintenir une communication étroite entre les ministres. Avant d'évoquer la situation régionale.Cette conversation téléphonique était la première de Cho avec un homologue étranger depuis son entrée en fonction le 21 juillet dernier. Devant se rendre aux Etats-Unis la semaine prochaine, il ne devrait pas tenir d'appel avec le secrétaire d’Etat américain. En revanche, un avec son homologue chinois est en cours de coordination. A noter que, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, aucun échange n’a eu lieu avec le ministre russe.