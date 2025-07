Droits de douane américains : Séoul s’efforce d’arracher un compromis avec Washington

Photo : YONHAP News

A une semaine de l’échéance pour l'imposition d’une surtaxe américaine de 25 % sur les produits sud-coréens, les discussions bilatérales se poursuivent à Washington.Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, Kim Jung-kwan, et son ministre délégué au Commerce, Yeo Han-koo, ont rencontré hier le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick. Avant de les recevoir, celui-ci avait déclaré sur CNBC, que la Corée du Sud, comme l’Union européenne, est très intéressée par la conclusion d’un accord commercial, et qu’elle « aurait invectivé » le Japon en lisant son « deal », annoncé mardi. Il aurait tenu ces propos afin de faire de ce compromis avec Tokyo un levier de négociation avec Séoul, les deux voisins étant concurrents sur le marché des exportations vers les Etats-Unis.Pour rappel, selon les termes du pacte américano-nippon, Washington imposera des droits de douane de 15 % aux marchandises japonaises, au lieu des 25 % initialement annoncés. Un taux similaire sera appliqué aux automobiles venant de l’archipel. Celui-ci a en contrepartie promis des investissements à hauteur de 550 milliards de dollars sur le sol américain. La deuxième économie d’Asie a également accepté de s’ouvrir au commerce des voitures, du riz et d’un certain nombre d’autres produits agricoles venant du pays de l’Oncle Sam.