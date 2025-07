Washington inclut une entreprise et des ressortissants nord-coréens à sa liste des sanctions

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département du Trésor a ajouté à sa liste des sanctions « Korea Sobaeksu Trading Corporation », accusée d’avoir envoyé des travailleurs nord-coréens dans le secteur des technologies de l’information au Vietnam. Trois ressortissants du royaume ermite impliqués dans des activités de financement illicite y ont également été inscrits.Etre présent sur cette liste entraîne le gel de tous les avoirs détenus aux USA, ainsi que l’interdiction de s’y rendre ou d’effectuer des transactions avec les Américains.Selon le directeur de l'Office de contrôle des actifs étrangers (OFAC), Bradley Smith, Pyongyang s’est appuyé sur des sociétés-écrans et des facilitateurs clés, afin de se procurer des ressources essentielles et de générer des revenus pour ses programmes illégaux d’armement nucléaire et de missiles balistiques.Parallèlement, le département américain de la Justice inculpé Sim Hyon-sop et six complices pour leur implication dans des transactions illégales de tabac visant à financer les programmes d’armes de destruction massive du pays communiste. Le département d’Etat, de son côté, a annoncé une récompense pouvant aller jusqu’à 15 millions de dollars pour toute information menant à leur arrestation ou à leur condamnation.