Hyundai Mortor : baisse du bénéfice d’exploitation due aux droits de douane américains

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor a annoncé que son bénéfice d’exploitation au deuxième trimestre avait chuté de plus de 490 millions d’euros et ce en raison des droits de douane américains de 25 % sur les voitures importées. Avant d’ajouter poursuivre la mise en œuvre d'un plan d’urgence.Le directeur de la planification et des finances du constructeur sud-coréen a tenu ces propos, jeudi, lors d’une conférence en ligne sur les résultats du deuxième trimestre. Il a noté que, sans l’impact des droits de douane et des effets de change, le bénéfice d’exploitation aurait atteint environ 2,35 milliards d’euros, avec un taux de bénéfice d'exploitation de 7,9 %.Lee Seung-jo a indiqué qu’à court terme, le groupe adopterait une politique de prix et d’incitation plus flexible, tout en réduisant les coûts de transformation et des matériaux. A long terme, la localisation stratégique des composants à travers la mise en place d’un système de collaboration pour la R&D, la production et la qualité sont poursuivies. De plus, l’augmentation de la production locale de véhicules finis sera également envisagée de manière approfondie.En ce qui concerne la stratégie tarifaire aux Etats-Unis, Lee a souligné que Hyundai surveillera de près l’évolution du marché, afin de maintenir au maximum sa rentabilité tout en défendant sa part de marché.