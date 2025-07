Le sous-secrétaire d’Etat américain en déplacement à Séoul

Photo : KBS News

Le sous-secrétaire d’Etat américain au management et aux ressources humaines est actuellement à Séoul. C’est ce qu’a annoncé hier son ministère, précisant que Michael Rigas y est arrivé mercredi dans le cadre d’une tournée qui le conduira également aux Philippines. L’objet de son déplacement est le renforcement de la gestion du département d’Etat dans l’Indo-Pacifique.La diplomatie américaine a ajouté que ce voyage permettrait de « montrer le dévouement des Etats-Unis dans cette région » et que son haut responsable communiquera avec des interlocuteurs des deux pays.A Séoul, Rigas doit examiner l’état de gestion de l’ambassade américaine et échanger avec de hauts responsables du ministère sud-coréen des Affaires étrangères sur les préoccupations bilatérales.