Lee Jae Myung enchaîne les rencontres avec les grands patrons

Le président de la République continue de rencontrer les chefs de conglomérats. Après ceux des groupes SK, Hyundai Motor, LG et Hanhwa, Lee Jae Myung a échangé avec celui de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, au cours d’un dîner. Selon la porte-parole de la présidence, Kang Yu-jung, la rencontre a eu lieu hier soir, et les deux hommes ont abordé différents sujets, sans les avoir fixés à l’avance.Ces réunions entre le chef de l’Etat et les grands patrons sont scrutées de près, d’autant qu’elles ont lieu alors que Séoul accélère ses négociations commerciales avec Washington. Le président Lee se serait donc intéressé entre autres à leurs stratégies d’investissement aux Etats-Unis .Après les dîners avec les dirigeants de Hyundai Motor et de LG, respectivement le 14 et le 15 juillet, Kang a expliqué que leurs plans d’investissement sur le territoire américain et en R&D, le commerce mondial ou encore la revitalisation régionale avaient été au cœur des conversations.