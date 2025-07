Corée-USA : les chefs de la diplomatie pourraient se rencontrer le 31 juillet à Washington

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine se rencontreront à Washington, à la veille de l'entrée en vigueur des droits de douane voulus par l’administration Trump.A en croire des sources diplomatiques, Cho Hyun et Marco Rubio sont convenus de tenir leur première réunion le 31 juillet. Le président américain avait promis une surtaxe d’au moins 25 % sur les produits sud-coréens entrant aux Etats-Unis à partir du 1er août. Les deux parties négocient actuellement un accord commercial que la Corée du Sud souhaite conclure avant la date butoir.A l’heure où les deux ministres se retrouveront, leurs pays pourraient déjà être parvenus à un compromis, ou poursuivre leur bras de fer. Dans tous les cas, ce sera l’occasion pour Cho et Rubio de partager leur évaluation des consultations tarifaires et d’échanger sur l’épineux dossier de l’augmentation des dépenses de défense de Séoul. Plusieurs autres préoccupations bilatérales doivent également s’inviter dans leurs discussions, notamment la tenue d’un premier sommet entre Lee Jae Myung et Donald Trump.