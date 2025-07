Accident de travail : Lee Jae Myung visite une usine de SPC Samlip

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung s’est rendu ce matin dans l’usine de SPC Samlip, située dans le quartier de Sihwa à Siheung dans le Gyeonggi. Cette visite intervient alors que plusieurs accidents du travail mortels sont survenus dans différents sites du groupe de boulangerie-pâtisserie ces dernières années. En mai, une ouvrière quinquagénaire a perdu la vie, coincée dans une machine.Lors d'une table ronde, le président de la République a déclaré qu'il était lui-même ancien ouvrier et victime d'un accident, et que, des décennies plus tard, trop de travailleurs continuent de mourir sur le terrain.Lee a souligné qu’il était problématique de voir des incidents similaires se répéter sur plusieurs sites de l’entreprise. Avant d’ajouter que la sécurité et la vie humaine ne devaient pas être sacrifiées au nom du profit.Le chef de l'Etat a appelé à bâtir une société où les citoyens ne meurent plus en travaillant. Il a ensuite revendiqué des mesures concrètes pour faire reculer le taux de mortalité lié aux accidents du travail, un des plus élevés parmi les pays de l’OCDE.