Bons de réduction pour le cinéma : les sites des principaux exploitants en panne

Photo : YONHAP News

La distribution des coupons de réduction permettant une remise de 6 000 wons, soit environ 3,70 euros, sur les billets de cinéma a débuté ce matin à 10h. Mais dès le lancement, les sites et applications des principales chaînes comme CGV, Lotte Cinema et Megabox ont été paralysées face à l’afflux massif des demandes. Seul CineQ a pu être rétabli une heure plus tard, permettant le téléchargement des bons. Les autres plateformes ont connu un retour à la normal vers 14h.Pour rappel, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme avait annoncé la distribution de 4,5 millions de coupons dans l'objectif de stimuler la demande intérieure et de redynamiser le secteur cinématographique. Pour financer cette initiative, 27,1 milliards de wons ou 16,7 millions d'euros ont été mobilisés dans le cadre du deuxième budget rectificatif de l’année.Les bons de réduction peuvent être téléchargés sur les sites et applications des principales chaînes de cinéma par ordre d’arrivée.