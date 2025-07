Lee Jae Myung nomme trois ministres sans adoption de rapport d’audition

Photo : YONHAP News

Le président de la République a validé aujourd’hui la nomination de trois ministres : Chung Dong-young à la Réunification, Ahn Gyu-back à la Défense et Kwon Oh-eul aux Patriotes et Anciens combattants. Quand bien même les rapports parlementaires d’audition n'ont pas été adoptés.Le chef de l'Etat avait demandé, mardi, que ceux-ci soient transmis avant le 24 juillet. Sans réponse, il a donc décidé de confirmer les nominations. Ainsi, 14 des 18 ministres pressentis pour son premier gouvernement sont désormais officiellement en poste.Les auditions de deux autres candidats, Choi Hwi-young pour le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et Kim Yun-deok pour celui de l’Aménagement du territoire et des Transports, sont prévues mardi prochain. Quant à l’Education et à l'Egalité des sexes et de la Famille, l’exécutif est toujours en quête de candidats, comme Kang Sun-woo s’est retirée.