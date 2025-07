Photo : YONHAP News

Alors que la température a atteint les 40°C dans le Gyeonggi dimanche, le thermomètre ne faiblira pas pour débuter la dernière semaine du mois de juillet. L’alerte canicule est en vigueur pour toute la Corée du Sud et les nuits tropicales, voire supertropicales, s’enchaînent.Ce lundi matin, il fait 29°C à Séoul et Daejeon, 28°C à Jeonju et Busan, 27°C à Gwangju, 26°C à Daegu ainsi que 31°C à Gangneung. Cet après-midi, il est prévu 37°C dans la capitale et à Jeonju, 36°C à Daejeon, Gangneung et Daegu, 35°C à Gwangju ainsi que 32°C à Busan.Concernant le ciel, il sera dégagé sur tout le territoire toute la journée.