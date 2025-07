Un élu du PPP interrogé dans le cadre des enquêtes sur l’ex-couple présidentiel

Photo : YONHAP News

Hier, l’équipe du procureur spécial Min Joong-ki, qui enquête sur les accusations contre l’ex-Première dame, a interrogé pendant quinze heures Yoon Sang-hyun. Cet élu du Parti du pouvoir du peuple (PPP), première force de l'opposition, est suspecté, avec Yoon Suk Yeol et Kim Keon-hee, d'ingérence aux nominations des candidats lors des élections partielles de 2022.Quittant le bureau des enquêteurs, le député conservateur, président du comité des nominations des candidats à cette époque, a indiqué qu'il avait répondu de manière sincère et sérieuse de sorte que la vérité soit connue. Les enquêteurs ont également perquisitionné, le 8 juillet dernier, son bureau à l'Assemblée nationale et son domicile.Pour rappel, le président destitué et son épouse sont accusés d’être intervenus, à la demande de l’intermédiaire politique Myung Tae-gyun, pour que l'ancienne députée Kim Young-sun soit investie pour ce scrutin. En contrepartie, ils auraient bénéficié gratuitement de sondages réalisés par Myung lors de la présidentielle de 2022. Dans un appel téléphonique avec ce dernier, enregistré en mai 2022 et révélé l'an dernier, l’ancien chef de l’Etat avait promis de demander au député Yoon de s'assurer que Kim gagne la candidature.