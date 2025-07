Part de l'industrie manufacturière dans le PIB : la Corée du Sud se classe deuxième

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se place au deuxième rang au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en termes de proportion de l'industrie manufacturière dans le PIB. Toutefois, cette performance risque de rendre l’économie sud-coréenne, dépendante des exportations, plus vulnérable aux mesures tarifaires américaines.Selon le bureau des politiques budgétaires de l'Assemblée nationale, en 2023, l'industrie manufacturière a représenté 27,6 % du PIB. Une proportion supérieure à la moyenne de l'OCDE qui s’établit à 15,8 %. En 2015, ce chiffre avait atteint 30,2 % avant de descendre à 28 % entre 2019 et 2022.Au classement, l'Irlande est en tête avec 31 % en raison des activités à haute valeur ajoutée des multinationales implantées sur son territoire. Le pays du Matin clair devance l'Allemagne (20,1%) et le Japon (20,7 %).A noter que la part des services est passée de 59,8 % en 2015 à 63 % en 2023. Le bureau a indiqué que contrairement à d'autres pays industrialisés, la Corée du Sud maintient un certain niveau de proportion de l'industrie manufacturière tout en développant son industrie des services.