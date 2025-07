Nombre record de résidents étrangers en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le nombre d'étrangers en Corée du Sud a atteint 2 732 797, soit 1,5 % de plus sur un mois. Un record. Selon le ministère de la Justice, 1 559 975 d’entre eux sont présents pour un long séjour (études ou travail) et 552 419 sont des sud-Coréens de nationalité étrangère qui sont domiciliés localement. Les individus restants séjournaient pour une durée limitée comme pour le tourisme.Après son pic en 2019, avec environ 2 520 000 personnes, ce chiffre a commencé à reculer en raison de la pandémie de COVID-19 pour passer sous la barre des 2 millions en 2021. Il a de nouveau augmenté à partir de 2023 pour s’établir à 2,65 millions l’an dernier.En détails, les Chinois étaient les plus nombreux (972 176) devant les Vietnamiens (341 153) et les Américains (196 664). Par tranche d'âge, la part de trentenaires était la plus importante (25,7 %), suivie par les jeunes dans la vingtaine (23,1 %). Par type de visa, le F-4, destiné aux sud-Coréens de nationalité étrangère (554 895) et le E-9, le visa de travail non spécialisé (341 453), étaient les plus répandus.Enfin, la moitié des étrangers séjournait dans la région métropolitaine de Séoul, devançant les provinces de Gyeongsang (317 286) et celles de Chungcheong (200 939).