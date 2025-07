Photo : YONHAP News

Faker, de son vrai nom Lee Sang-hyeok, a renouvelé son contrat pour quatre ans avec T1.L’équipe sud-coréenne a annoncé cette nouvelle juste après le match face à RedForce de Nongshim dans le cadre de la LCK, la ligue sud-coréenne de League of Legends (LoL), tenu hier à l'Inspire Arena, une salle omnisport située à Incheon.Faker a fait ses débuts en 2013 dans l'équipe SK Telecom T1, devenue T1, qu'il n'a jamais quittée jusqu'ici. Il a remporté cinq fois le Championnat du monde de LoL, en 2013, 2015, 2016, 2023 et 2024, et la médaille d'or aux Jeux asiatiques de Hangzou 2022 en Chine.Riot Games, le développeur et exploitant du jeu, a reconnu ses contributions dans la prospérité de LoL, en l’intronisant en premier au « Panthéon des légendes » de l'e-sport, lancé en 2024.