Lee Jae Myung poursuit la composition de son gouvernement

Photo : YONHAP News

Le président Lee Jae Myung a remis aujourd'hui les lettres de nomination à Jeong Dong-young, ministre de la Réunification, à Ahn Gyu-baek, ministre de la Défense, à Jeon Jae-soo, ministre des Océans et de la Pêche, et à Han Seong-sook, ministre des PME et des Startsups. Im Gwang-hyun a également reçu sa lettre de nomination à la tête du Service national des impôts (NTS).Quatorze des dix-huit ministres désignés de l'administration Lee ont ainsi été officiellement nommés. L'audition de confirmation parlementaire de Kim Yoon-deok, pressenti au poste de ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, et de Choi Hwi-young, à la Culture, aux Sports et au Tourisme, est prévue demain.Par ailleurs, le Bureau présidentiel cherche de nouveaux candidats pour prendre les rênes du ministère de l'Education et de celui de l'Egalité des genres et de la Famille.