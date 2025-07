Inauguration d’une ligne aérienne directe entre Moscou et Pyongyang

Photo : AP / Yonhap News

Une liaison aérienne directe entre les capitales de la Corée du Nord et de la Russie a été inaugurée dimanche. Le premier vol sans escale a décollé à 19h de l’aéroport de Cheremetievo.Le mois dernier, la compagnie aérienne russe Nordwind Airlines avait demandé à l’Agence fédérale du transport aérien l'autorisation de mettre en service cette ligne. Le feu vert a été donné le 9 juillet. Le ministère russe des Transports a indiqué qu’elle ne serait assurée qu'une fois par mois dans un premier temps, en attendant que la demande atteigne un niveau stable avec l'objectif d'atteindre une fréquence bihebdomadaire.Selon le média russe RIA Novosti, le vol de huit heures est effectué par un Boeing 777-200ER, pouvant accueillir jusqu'à 440 passagers. Le billet coûte 44 700 roubles, soit environ 478 euros.Jusqu’à présent, seule la ligne Vladivostok-Pyongyang reliait directement les deux pays. L’inauguration de cette nouvelle liaison directe s’inscrit dans le cadre des efforts de renforcement de la coopération nord-coréano-russe, amorcés depuis la signature en 2024 d’un traité de partenariat stratégique global. Dans le domaine des transports, les travaux de construction d’un pont routier sur le fleuve Tumen, destiné à relier les deux pays par voie terrestre, ont été lancés fin avril. En juin, les services ferroviaires entre Moscou et Pyongyang, ainsi qu’entre Khabarovsk et Pyongyang, interrompus depuis 2020 en raison du COVID-19, ont repris.